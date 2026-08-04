Менеджер одесского банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ещё и ипотечный кредит

Супруги приходят к сексопатологу. Жена: - Мы сидели в школе за одной партой: он мне давал списывать, а я ему - нет! Муж: - И сейчас примерно тот же расклад! - Почему вы не берете меня на работу? - У вас в резюме указано, что вам 40, закончили 9 классов, живете с мамой и ничего не умеете делать.