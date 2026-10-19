Женщина уже три недели не приходит в сознание Туристка из Барнаула впала в кому во время отдыха в Турции после того, как поскользнулась и ударилась головой в отеле.
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