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Военное обозрение

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Хроники операции в Кабуле. Последний рубеж десанта

Хроники операции в Кабуле. Последний рубеж десанта

Отбив атаку гвардейцев Амина, десантники выдвинулись в район дворца Тадж-Бек, чтобы полностью подавить мятеж бригады охраны афганского диктатора, где неожиданно произошло боестолкновение витебских десантников с «мусульманским батальоном».

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