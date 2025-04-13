Хроники операции в Кабуле. Последний рубеж десанта

Отбив атаку гвардейцев Амина, десантники выдвинулись в район дворца Тадж-Бек, чтобы полностью подавить мятеж бригады охраны афганского диктатора, где неожиданно произошло боестолкновение витебских десантников с «мусульманским батальоном».
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