Автор: Сабир Исаев Сабир Исаев. Фотография предоставлена автором Что такое маркетинговый аудит? Маркетинговый аудит — это процесс исследования и анализа маркетинговых действий компании для оценки эффективности ее маркетинговых стратегий и тактик.