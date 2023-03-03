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Маркетинговый аудит

Маркетинговый аудит

Автор: Сабир Исаев Сабир Исаев. Фотография предоставлена автором Что такое маркетинговый аудит? Маркетинговый аудит — это процесс исследования и анализа маркетинговых действий компании для оценки эффективности ее маркетинговых стратегий и тактик.

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