На форуме «Антиконтрафакт-2023» обсудили защиту интеллектуальных прав

Интеллектуальные права — это привилегия для бизнеса. Сервис проактивной защиты от контрафакта при ввозе товаров в Россию должен быть доступен компаниям, которые реально управляют правами на территории страны, а остальным на границе необходимо следовать принципу международного исчерпания права.