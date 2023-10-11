На форуме «Антиконтрафакт-2023» обсудили защиту интеллектуальных прав

Интеллектуальные права — это привилегия для бизнеса. Сервис проактивной защиты от контрафакта при ввозе товаров в Россию должен быть доступен компаниям, которые реально управляют правами на территории страны, а остальным на границе необходимо следовать принципу международного исчерпания права.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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