Культуромания
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Культуромания

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На форуме «Антиконтрафакт-2023» обсудили защиту интеллектуальных прав

На форуме «Антиконтрафакт-2023» обсудили защиту интеллектуальных прав

Интеллектуальные права — это привилегия для бизнеса. Сервис проактивной защиты от контрафакта при ввозе товаров в Россию должен быть доступен компаниям, которые реально управляют правами на территории страны, а остальным на границе необходимо следовать принципу международного исчерпания права.

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