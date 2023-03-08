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Лукашенко пожелал белорускам мирного неба над головой

Лукашенко пожелал белорускам мирного неба над головой

Президент Белоруссии поздравил женщин с праздником 8 марта, пожелав им мира.Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Международным женским днём, особо отметив их преданность родной земле и огромную нравственную силу.

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