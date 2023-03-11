Была ли возможна победа декабристов

После успешного для России завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813–1814 годов, окончившихся взятием Парижа, многие русские офицеры были поражены жизнью Западной Европы.
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