НЦБК - о спорном случае в селе Городиште: "Проверки по данному делу ещё не завершены"

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) ответил на запрос Noi.md относительно строительства коттеджей на территории археологического объекта в селе Городиште Резинского района, начавшегося в марте этого года.
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