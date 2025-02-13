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Чемпион в составе «Зенита»: «Вся страна болеет за то, чтобы «Динамо» выиграло РПЛ»

Чемпион в составе «Зенита»: «Вся страна болеет за то, чтобы «Динамо» выиграло РПЛ»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что вся Россия ждет чемпионского титула от «Динамо».

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