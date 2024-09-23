Валерий Сухих: В регионе развита система мер социальной поддержки

Законодатели ПФО предложили дополнительные выходные для родителей. В Кирове прошло заседание Ассоциации законодателей ПФО, в котором принял участие председатель краевого парламента Прикамья Валерий Сухих.
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