В Самаре решили отказаться от трамвайной концессии

Предполагалось, что обслуживать трамвайное хозяйство будет ООО “Мовиста Регионы Самара”.Так, еще осенью прошлого года стало известно о том, что при поддержке этой организации планируется построить 9,5 км трамвайных путей.
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