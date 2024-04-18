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В Самаре решили отказаться от трамвайной концессии

В Самаре решили отказаться от трамвайной концессии

Предполагалось, что обслуживать трамвайное хозяйство будет ООО “Мовиста Регионы Самара”.Так, еще осенью прошлого года стало известно о том, что при поддержке этой организации планируется построить 9,5 км трамвайных путей.

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