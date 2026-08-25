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ФедералПресс

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В России назвали категории мигрантов, которым рады до сих пор

В России назвали категории мигрантов, которым рады до сих пор

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Россия делает ставку на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов, одновременно ужесточая контроль за нелегальной миграцией – с таким заявлением выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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