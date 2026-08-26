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РОССИЙСКАЯ ДРГ ПРОНИКЛА В ДРУЖКОВКУ И ЛИКВИДИРОВАЛА ДРОНОВОДОВ ВСУ

РОССИЙСКАЯ ДРГ ПРОНИКЛА В ДРУЖКОВКУ И ЛИКВИДИРОВАЛА ДРОНОВОДОВ ВСУ

   Российские диверсионно-разведывательные группы держат в постоянном страхе гарнизон ВСУ в Дружковке.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Все эти &quot;птахи&quot;- военные преступники и подлежат уничтожению!
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4 н.