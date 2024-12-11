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Петербургский дневник

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Маэстро Валерий Гергиев впервые выступит дирижером балета «Щелкунчик» в Большом театре

Маэстро Валерий Гергиев впервые выступит дирижером балета «Щелкунчик» в Большом театре

Представление пройдет утром 31 декабря В преддверии Нового года маэстро Валерий Гергиев, директор Мариинского театра, известный во всём мире как исполнитель произведений Петра Ильича Чайковского, впервые выступит в роли дирижёра балета «Щелкунчик» в Большом театре.

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