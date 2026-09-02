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Возвращение России в «двадцатку»: Европа провалила тест на лояльность США

Возвращение России в «двадцатку»: Европа провалила тест на лояльность США

Приглашение России на встречу G20, инициированное администрацией Дональда Трампа, стало новой проверкой на лояльность, которую Вашингтон устроил своим европейским союзникам.

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