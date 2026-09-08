Сын Михаила Круга посетил храмовый комплекс «Спорительница хлебов» в Орле

Экскурсию по храмовому комплексу «Спорительница хлебов» провел настоятель иерей Вячеслав Зайтинов.На прошедших выходных директор духовного центра «Вятский Посад» и бывший помощник старца Илия Геннадий Цурков привел на экскурсию по православному комплексу «Спорительница хлебов» сына Михаила Круга Александра, который выступил на фестивале «Сабуровская крепость».
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