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Орловские новости

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Сын Михаила Круга посетил храмовый комплекс «Спорительница хлебов» в Орле

Сын Михаила Круга посетил храмовый комплекс «Спорительница хлебов» в Орле

Экскурсию по храмовому комплексу «Спорительница хлебов» провел настоятель иерей Вячеслав Зайтинов.На прошедших выходных директор духовного центра «Вятский Посад» и бывший помощник старца Илия Геннадий Цурков привел на экскурсию по православному комплексу «Спорительница хлебов» сына Михаила Круга Александра, который выступил на фестивале «Сабуровская крепость».

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