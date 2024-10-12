Основные инструменты подбора персонала

В большинстве случаев наряду с подбором и наймом кандидатов, hr-специалист, работающий внутри компании, занимается ещё и многими другими задачами: адаптацией, мотивацией, развитием кадровой политики и корпоративной культуры.
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