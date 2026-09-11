В Иркутске перед судом предстанет подозреваемый в организации криминального сообщества и занятия высшего положение в преступной иерархии

По данным сотрудников Центра по противодействию экстремизма регионального главка МВД и УФСБ России по Иркутской области, ранее судимый 40-летний житель Шелехова в 2021 году организовал и пропагандировал деятельность запрещенной в Российской Федерации организации, а также осуществлял сбор и распределение материальных ценностей и денежных средств среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы и придерживающихся криминальной идеологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым