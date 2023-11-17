Объем производства сектора АПК в Липецкой области приближается к 500 млрд рублей

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 ноября, ФедералПресс. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов представил достижения агропромышленного комплекса региона на областном празднике в честь работников сельского хозяйства.
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