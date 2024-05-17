В Омске завели уголовное дело о мошенничестве при проектировании школы в микрорайоне «Серебряный берег».
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В Омске завели уголовное дело о мошенничестве при проектировании школы в микрорайоне «Серебряный берег».