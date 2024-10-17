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Военкор Котенок: Для войск ВСУ сейчас наступили «черные дни»

Военкор Котенок: Для войск ВСУ сейчас наступили «черные дни»

Военкор Юрий Котенок проинформировал о том, что подразделения армии киевского режима переживают «чёрные дни» на линии боевого соприкосновения, они не могут передвигаться из-за свойственной осени непогоды.

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