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«МЮ» проиграл 1-й матч при тен Хаге, дубль Холанда в дебютной игре АПЛ, победы «Динамо», «Ростова» и «Сочи», «Барса» взяла Кубок Гампера, Шульца обвинили в домашнем насилии и другие новости

1. «Динамо» обыграло «Крылья Советов» (2:0) в матче 4-го тура Мир РПЛ. Московский клуб при Йокановиче ни разу не проиграл в лиге (2 победы и 2 ничьих) и забил 10 голов в 4 матчах.

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