В Приморье врачи спасли младенца с экстремально низкой массой тела

Во Владивостоке врачи роддома № 3 спасли младенца, который весил 830 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
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