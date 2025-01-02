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Россия вернулась

Россия вернулась

«Большое видится на расстоянии», и главный итог ушедшего года не сразу бросается в глаза. Однако это исторический результат, которого мы достигли незаметно, трудясь и рискуя, печалясь и радуясь в «суматохе будней».

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Комментарии
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Василий Топчий
Автор забыл написать о колониальном флаге России.
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11 час.
ВТ
Василий Топчий
Так это вы про себя и сапоги амеров.
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11 час.
Alex Nемо
Флаг Российской Империи, наконец-то перестали стесняться! Это флаг под которым в бой шли солдаты России еще с Наполеоном и ранее!
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2 час.

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