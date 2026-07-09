РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 240 подписчиков

Эрдоган подарил лидерам Евросоюза именные пистолеты

Эрдоган подарил лидерам Евросоюза именные пистолеты

Hussein Malla/AP/TASS Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам Евросоюза именные пистолеты с боевыми патронами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ Лютов
Скорее всего, чтобы успели до суда застрелиться!😂
Ответить
4 н.