Эрдоган подарил лидерам Евросоюза именные пистолеты

Hussein Malla/AP/TASS Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам Евросоюза именные пистолеты с боевыми патронами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии