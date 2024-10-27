Компания Astra заключила контракт с Министерством обороны США на разработку системы доставки грузов из космоса «точка-точка»

Пока не стоит сбрасывать со счетов Astra Space. Компания, которая в начале этого года вновь стала частной за малую толику своей прежней стоимости, заключила новый контракт с Отделом оборонных инноваций (DIU) на поддержку разработки системы запуска нового поколения для чувствительных к времени космических миссий.