GOLOS.EU ‣ Голо...
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU ‣ Голос Правды. Украина онлайн

136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Татьяна Монтян: «...
  • Влад Владимиров
    Халява для хохлов, по-видимому, подошла к" финальной точке"... Прозрение для идиотов приходит. Пусть иногда и медленн...Евгений Мураев: Т...
  • Александр Ляшенко
    ЕЛЕНА МАРКОСЯН, а какое твоё свинячье дело, что делает Россия у себя?Елена Маркосян: Р...

Анатолий Шарий: «Портнов в морге»: когда позор становится трендом, а правду ищут только после смерти

Анатолий Шарий: «Портнов в морге»: когда позор становится трендом, а правду ищут только после смерти

Почему большинство критиков Портнова начали говорить о нем только после его смерти? Кому на самом деле выгодно пересказывать старые обвинения в свете новых обстоятельств? Как неразбериха вокруг Портнова отражает настоящую политическую ситуацию в стране? Читаю многочисленные посты от различных оппозиционеров, бывших украинских политиков, представителей маргинальных групп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх