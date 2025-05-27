Анатолий Шарий: «Портнов в морге»: когда позор становится трендом, а правду ищут только после смерти

Почему большинство критиков Портнова начали говорить о нем только после его смерти? Кому на самом деле выгодно пересказывать старые обвинения в свете новых обстоятельств? Как неразбериха вокруг Портнова отражает настоящую политическую ситуацию в стране? Читаю многочисленные посты от различных оппозиционеров, бывших украинских политиков, представителей маргинальных групп.