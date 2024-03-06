Дорожные полицейские спасли отчаявшуюся астраханку от опрометчивого шага

Ранним утром при несении службы старшему лейтенанту полиции Назиру Куштаеву и Тагиру Амангалиевуот очевидца поступило сообщение о том, что на астраханском автомобильно-железнодорожном мосту девушка перелезла через леерное ограждение и находится за парапетом.