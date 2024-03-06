Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

855 подписчиков

Дорожные полицейские спасли отчаявшуюся астраханку от опрометчивого шага

Ранним утром при несении службы старшему лейтенанту полиции Назиру Куштаеву и Тагиру Амангалиевуот очевидца поступило сообщение о том, что на астраханском автомобильно-железнодорожном мосту девушка перелезла через леерное ограждение и находится за парапетом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх