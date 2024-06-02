По зову долга: заложенное за ипотеку имущество разрешат продать самостоятельно

Закон, дающий гражданам возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене, был финально принят Государственной думой и ушел на одобрение Совфеда.
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