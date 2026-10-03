Сборная России забила один гол Намибии в первом тайме товарищеского матча

Сборная России выиграла первый тайм товарищеского матча против сборной Намибии.После 45 минут команда под руководством Валерия Карпина переигрывает гостей из Африки со счетом 1:0.
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