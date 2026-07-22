Во Франции осенью запретят детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем аккаунте в социальной сети X сообщил, что парламент принял решение с осени текущего года ввести запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте младше 15 лет.
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