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Во Франции осенью запретят детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем аккаунте в социальной сети X сообщил, что парламент принял решение с осени текущего года ввести запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте младше 15 лет.

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