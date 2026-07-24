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Политика как она есть

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Мадьяр пригрозил уголовным наказанием экс-министру культуры Венгрии

Мадьяр пригрозил уголовным наказанием экс-министру культуры Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил уголовным наказанием бывшему министру культуры Балажу Ханко в связи с расследованием деятельности Национального культурного фонда, предоставлявшего гранты артистам, лояльным к прежним властям.

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