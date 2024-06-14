⚡️Прокуратура Крыма проверит информацию о том, что ребенка не обеспечивают лекарствами По информации из соцсетей, 5-летний мальчик из Красногвардейского района не получает необходимые лекарства.
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⚡️Прокуратура Крыма проверит информацию о том, что ребенка не обеспечивают лекарствами По информации из соцсетей, 5-летний мальчик из Красногвардейского района не получает необходимые лекарства.