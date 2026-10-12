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Как Суворов помешал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

Как Суворов помешал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом.

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