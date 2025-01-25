Зеркальная дата 25.01.2025: создаём фундамент для будущего Ирина ВальковаВ мире чисел и символов особое место занимают зеркальные даты — уникальные сочетания цифр, которые читаются одинаково в любом направлении.
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