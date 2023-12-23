Как понять, что мужчина не собирается на вас жениться

Большинство женщин мечтает о свадебной церемонии со своим избранником. Однако что делать, если партнёр не проявляет инициативы с предложением руки и сердца? Следует ли ожидать от него серьёзного шага? Может быть, он из тех, кто вообще никогда не собирается вступать в брак? Источник фото: glamours.