Диетолог Ильенко назвала состав самой полезной окрошки не на квасе и не на кефире

Известные русские вопросы — «Кто виноват?», «Что делать?» и «На чем готовить окрошку?». Не так давно аналитики провели опрос и выяснили, что большинство россиян все-таки предпочитают добавлять в это летнее блюдо квас.
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