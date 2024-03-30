Найдут причастных даже за границей. Эксперты раскрыли нюансы следствия по делу о "Крокусе"

Скрыть преступление сейчас практически невозможно, с учётом развития современных технологий. По данным специалистов, некоторые важные для следствия данные могли быть найдены в выброшенных смартфонах преступников.
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