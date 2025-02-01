Google предложила сотрудникам подразделения Pixel и Android уволиться по собственному желанию

В апреле прошлого года Google сформировала из подразделений, ответственных за разработку ОС Android, браузера Chrome и аппаратной продукции, новое — оно получило название «Платформы и устройства» (Platforms and Devices).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии