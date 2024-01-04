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В Минобороны России назвали число стран, оказывающих военную помощь Украине

В Минобороны России назвали число стран, оказывающих военную помощь Украине

В Минобороны России раскрыли объем иностранной военной помощи, которую получает Киев. Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале инфографику, согласно которой военную поддержку Украине оказывают 54 государства.

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