Отключение воды связано с ремонтом котельной на улице Белякова, д. 20. Работы продлятся до 16:00, список адресов может быть уточнен.
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