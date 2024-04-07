🐬Черноморскую афалину, которая ранее выбросилась на берег в Евпатории, готовы выпустить в естественную среду обитания Животное больше месяца проходило реабилитацию в карантинном бассейне дельфинария.
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🐬Черноморскую афалину, которая ранее выбросилась на берег в Евпатории, готовы выпустить в естественную среду обитания Животное больше месяца проходило реабилитацию в карантинном бассейне дельфинария.