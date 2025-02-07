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Маск: США «с треском» проиграют следующую войну, если не реформируют армию

Маск: США «с треском» проиграют следующую войну, если не реформируют армию

Соединенные Штаты «с треском» проиграют следующую войну, если не реформируют армию. Об этом написал в социальной сети X предприниматель, руководитель департамента эффективности американского правительства Илон Маск.

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