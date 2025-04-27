Представительница Филиппа Киркорова рассказала, как он себя сейчас чувствует

Артист получил ожоги на своем концерт в БКЗ «Октябрьский» в пятницу Представительница народного артиста РФ Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что после недавнего инцидента он чувствует себя хорошо и в субботу репетировал концертную программу, передает ТАСС.