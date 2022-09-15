Times: Трасс в выходные планирует провести переговоры с Байденом и Макроном

Газета The Times, ссылаясь на британские правительственные источники, заявила, что британский премьер-министр Лиз Трасс планирует провести переговоры с лидером США Джо Байденом и французским президентом Эммануэлем Макроном в предстоящие выходные.
Газета The Times, ссылаясь на британские правительственные источники, заявила, что британский премьер-министр Лиз Трасс планирует провести переговоры с лидером США Джо Байденом и французским президентом Эммануэлем Макроном в предстоящие выходные.
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