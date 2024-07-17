Форвард «Челси» Фофана о кричалках аргентинцев: «Расизм должен быть осужден, ему нет места в футболе. Эту борьбу нужно воспринимать всерьез всем участникам»

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы.