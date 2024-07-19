За что депутаты Госдумы хотят запретить жителям России "тапать хомяка"

Депутаты опасаются за психику граждан, которые не хотят работать, а мечтают разбогатеть на хомяке.Игра Hamster Kombat "явно мошенническая" и "использует психологию граждан", а потому её надо запретить или как минимум отрегулировать доступ.
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