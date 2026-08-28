The serial production of the Volna Kupol Garant electronic warfare system, which was reported by TASS today and has already been noticed by foreign media, will not solve all air defense problems, but will cause a lot of problems for the Armed Forces of Ukraine and the owner of the Starlink satellite communications system, Ilon Mask.
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