«Защитники. Под крылом Архангела»: боец СВО Сергей Сафронов подал заявку на участие в региональной кадровой программе

Этот проект — продолжение федеральной программы «Время героев». Он даёт возможность участникам СВО повысить свою квалификацию, найти работу в органах власти, на предприятиях и в некоммерческом секторе Поморья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии