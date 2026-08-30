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«Рома» предложила €5 млн за аренду футболиста «Зенита» Энрике с правом выкупа за €30 млн

«Рома» предложила €5 млн за аренду футболиста «Зенита» Энрике с правом выкупа за €30 млн

«Рома» заинтересована в переходе вингера «Зенита» Луиса Энрике. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, римский клуб хочет арендовать бразильца за €5 млн с правом выкупа за €30 млн.

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